Экс-игрок «Спартака» считает, что Артем Дзюба не крал деньги Владимира Быстрова.

В 2009 году на сборах в Австрии у полузащитника красно-белых Владимира Быстрова пропали 23 тысячи рублей. В результате инцидента 20-летний Дзюба покинул клуб и ушел в аренду в «Томь».

– История с деньгами Быстрова – подстава. Я тогда был в аренде в «Томи », но точно знаю, что это была подстава. Я просто знаю некоторые подробности, о которых мало кто слышал.

Первое: Быстров с Дзюбой изначально вообще не общались, а потом вдруг резко подружились. Это как минимум странно.

Второе: помимо тех 23 тысяч рублей, которые якобы украл Дзюба, у Быстрова в кошельке лежало еще 20 тысяч евро. Почему Артем взял только рубли? Это же смешно! Он клептоман, что ли? Если человека хотели слить, могли сделать это красиво, а не так глупо и топорно.

– Карпин рассказывал, что после этой ситуации все футболисты выступили за то, чтобы Артема в команде больше не было.

– Думаю, это просто было удобно говорить – на самом же деле такого быть не могло.

Артем хорошо общался с Бояринцевым . Когда начался весь замес, Денис за него заступился: «Давайте мой кошелек тоже вывернем. Вдруг и я что-то украл!»

Бояра тогда был одним из лидеров, к его мнению в коллективе прислушивались, и против него бы не поперли, – сказал бывший защитник «Спартака» Андрей Иванов .

Быстров о ситуации с Дзюбой в 2009-м: «Каждый может ошибаться. Смысл ворошить то, что было в молодости?»

Дзюба о деньгах Быстрова: «Это чтобы выбить меня из «Спартака», грязно. Они камеры проверили. Как бы я туда попал, как Бэтмен?»

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