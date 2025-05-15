Мбаппе установил рекорд «Реала», забив 28 голов в Ла Лиге в дебютном сезоне. У Ди Стефано было 27

Никто не забивал в дебютном сезоне за «Реал» больше голов в Ла Лиге, чем Мбаппе.

Килиан отличился в матче с «Мальоркой» в 36-м туре.

Теперь на счету француза 28 голов в чемпионате – это лучший результат в истории клуба. Альфредо Ди Стефано начинал с 27 голов (1953/54), Иван Саморано (1992/93) и Криштиану Роналду (2009/10) – с 26.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .