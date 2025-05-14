Мичков попал в ДТП на арендованной машине в ОАЭ, находясь на месте пассажира. Адвокат хоккеиста сообщил, что у Матвея забрали загранпаспорт и вымогали 100 тысяч долларов

Матвей Мичков попал в ДТП на арендованной машине в ОАЭ, у него забрали паспорт.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков стал жертвой инцидента с автомобильным сервисом в ОАЭ.

У 20-летнего хоккеиста забрали заграничный паспорт и вымогали значительную сумму в долларах. Адвокат игрока рассказал подробности.

«Ситуация выглядит так. Матвей с товарищем взяли машину в аренду. И произошла дорожная авария. Мичков находился на месте пассажира, а водитель был в трезвом состоянии. Тест на алкоголь у Матвея не брали, при этом он тоже ничего не пил. С точки зрения законов ОАЭ к нему нет никаких вопросов. На территории Эмиратов он не совершал никакого нарушения. Он абсолютно чист перед местным законодательством.

Более того, владельцы сервиса по аренде автомобилей незаконным образом удерживают паспорта двух граждан Российской Федерации. И вот это является преступлением по законам ОАЭ. Тем более хозяева сервиса вымогали у Матвея порядка 100 тысяч долларов для того, чтобы информация о нем не разошлась в СМИ. Имеются доказательства в виде скриншотов переписок, которые направлял Матвею владелец компании по аренде машин. Также есть показания свидетелей, которые это уже подтвердили.

Матвей обратился в офис местного адвоката в связи с тем, что у него незаконным образом изъяли паспорт. На сегодняшний день это дело передано в прокуратуру Дубая. Указанные лица могут быть привлечены к таким статьям, как «вымогательство», «шантаж» и «отмывание денег». Последнее связано с тем, что владельцы автомобиля даже неправильно оформляли аренду автомобиля, не учитывая налог.

Адвокатами Матвея инициированы соответствующие заявления. Сейчас предпринимаются все действия для сообщения в департамент экономики Дубая - это орган, который выдает лицензию компании по аренде машин. Мы будем защищать права своего клиента.

Кроме того, странно предполагать, что такая страна как ОАЭ, где законодательство и права человека превыше всего, могла бы допустить в теории побег из страны нарушителя, который якобы совершил преступление.

Также удивительно, что в соцсетях начала распространяться лживая информация, основанная на чьих‑то предположениях, которые никак не подтверждены официальными источниками — правоохранительными органами ОАЭ. Это порочит честь, достоинство и деловую репутацию Матвея», - заявил юрист Шук аль Катири, представляющий интересы Мичкова.