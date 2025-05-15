Бобровский – 1-я звезда матча против «Торонто». Вратарь «Флориды» отразил 31 из 32 бросков в 5-й игре, до шатаута не хватило 66 секунд

Сергей Бобровский одержал седьмую победу в розыгрыша Кубка Стэнли.

«Флорида » обыграла «Торонто » в гостях (6:1, 3-2) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков соперника и был признан первой звездой игры.

Он пропустил единственный гол от Ника Роберстона за 66 секунд до завершения третьего периода. Его сухая серия по ходу этой серии длилась 147 минут и 58 секунд.

В этом плей-офф Бобровский одержал 7-ю победу в 10 матчах. Его статистику можно изучить здесь .