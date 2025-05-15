Мбаппе первым в истории забил 40 голов за «Реал» в дебютном сезоне
Килиан Мбаппе – первый футболист с 40 голами за «Реал» в дебютном сезоне.
Сегодня форвард поразил ворота «Мальорки» в 36-м туре Ла Лиги.
В прошлом туре француз опередил Ивана Саморано по голам в первом сезоне в мадридском клубе. Чилиец забил 37 мячей в сезоне-1992/93, Мбаппе – уже 40.
Подробно со статистикой Килиана можно ознакомиться здесь.
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Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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