Мбаппе первым в истории забил 40 голов за «Реал» в дебютном сезоне

Килиан Мбаппе – первый футболист с 40 голами за «Реал» в дебютном сезоне.

Сегодня форвард поразил ворота «Мальорки» в 36-м туре Ла Лиги .

В прошлом туре француз опередил Ивана Саморано по голам в первом сезоне в мадридском клубе. Чилиец забил 37 мячей в сезоне-1992/93, Мбаппе – уже 40.

Подробно со статистикой Килиана можно ознакомиться здесь .