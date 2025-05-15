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Мбаппе первым в истории забил 40 голов за «Реал» в дебютном сезоне

Килиан Мбаппе – первый футболист с 40 голами за «Реал» в дебютном сезоне.

Сегодня форвард поразил ворота «Мальорки» в 36-м туре Ла Лиги.

В прошлом туре француз опередил Ивана Саморано по голам в первом сезоне в мадридском клубе. Чилиец забил 37 мячей в сезоне-1992/93, Мбаппе – уже 40.

Подробно со статистикой Килиана можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКилиан Мбаппе
logoМальорка
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
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