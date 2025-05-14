«Кастерова давно развелась с Малкиным. Последствия такого брака настолько травматичны, что не дай бог такого мужа». Экс-ведущая СКА ТВ Зухра про Евгения и Анну

Зухра Уразбахтина заявила, что Анна Кастерова развелась с Евгением Малкиным.

38-летний хоккеист и 40-летняя журналистка жили в браке с 2016 года. В декабре 2024 года стало известно , что хоккеист и телеведущая отписались друг от друга в соцсетях. У Евгения и Анны есть сын Никита.

Бывшая ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина высказалась о разводе Малкина и Кастеровой, общаясь с подписчиком в своем телеграм-канале.

Подписчик, высказываясь о журналистках, написал: «Единицам только везет, как, например, Кастеровой с Малкиным, но тем не менее, хоть вероятность этого и маленькая, но эта мечта все равно остается главной надеждой».

«Очнись дорогой, твоя Кастерова уже давно развелась с Малкиным, и последствия такого брака настолько травматичны, что не дай бог такого мужа и такой брак. Просто не дай бог. Вот и все. Мир спорта слишком узкий, и лучше вам не знать и 1%. Снимите розовые очки», – ответила Зухра.

Уразбахтина также выложила эту переписку в сторис, написав: «Представляете, насколько бывают глупые люди? Абьюз и насилие – с каких пор это уже мечта? Брак уже давно распался, но все равно мечта по мнению мужчин».