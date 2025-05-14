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В ISU заявили, что Россия не сможет обжаловать недопуск к олимпийской квалификации

Российские фигуристы не смогу обжаловать в CAS недопуск к олимпийскому отбору.

Об этом заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU). 

Накануне ISU опубликовал список фигуристов, которым одобрен нейтральный статус для поездки на олимпийский квалификационный турнир в сентябре.

В списке отсутствуют российские спортивные пары и танцоры на льду. Основными претендентами от России в парном катании были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин. 

«Специальный путь, позволяющий ограниченному числу индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) участвовать в олимпийских квалификационных соревнованиях, является исключением.

Без него спортсмены по-прежнему не имели бы права участвовать в соревнованиях ISU и Олимпийских играх по фигурному катанию.

Таким образом, эти решения не являются дополнительными исключениями и поэтому не подлежат обжалованию», – заявили в ISU.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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