В ISU заявили, что Россия не сможет обжаловать недопуск к олимпийской квалификации
Об этом заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU).
Накануне ISU опубликовал список фигуристов, которым одобрен нейтральный статус для поездки на олимпийский квалификационный турнир в сентябре.
В списке отсутствуют российские спортивные пары и танцоры на льду. Основными претендентами от России в парном катании были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.
«Специальный путь, позволяющий ограниченному числу индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) участвовать в олимпийских квалификационных соревнованиях, является исключением.
Без него спортсмены по-прежнему не имели бы права участвовать в соревнованиях ISU и Олимпийских играх по фигурному катанию.
Таким образом, эти решения не являются дополнительными исключениями и поэтому не подлежат обжалованию», – заявили в ISU.
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