Кубок Италии. Финал. «Милан» против «Болоньи». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Милан» сыграет с «Болоньей» в финале Кубка Италии в Риме на «Стадио Олимпико».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Финал
Кубок. Финал
14 мая 19:00, Олимпийский стадион
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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