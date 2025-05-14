Карпин – главный кандидат «Динамо» на пост тренера, стороны продвинулись в переговорах. Договоренности с РФС о совмещении пока нет («СЭ»)

Валерий Карпин – главный кандидат «Динамо» на пост главного тренера.

Переговоры находятся в продвинутой стадии, сообщает «Спорт-Экспресс ». Однако договоренности с РФС о совмещении постов Карпина в сборной и клубе пока нет.

По данным телеграм-канала «Мутко против», если не случится ничего критичного, то именно Карпин возглавит бело-голубых после окончания сезона.

Напомним, после ухода Марцела Лички первую команду «Динамо » временно возглавил Ролан Гусев .