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Карпин – главный кандидат «Динамо» на пост тренера, стороны продвинулись в переговорах. Договоренности с РФС о совмещении пока нет («СЭ»)

Валерий Карпин – главный кандидат «Динамо» на пост главного тренера.

Переговоры находятся в продвинутой стадии, сообщает «Спорт-Экспресс». Однако договоренности с РФС о совмещении постов Карпина в сборной и клубе пока нет.

По данным телеграм-канала «Мутко против», если не случится ничего критичного, то именно Карпин возглавит бело-голубых после окончания сезона.

Напомним, после ухода Марцела Лички первую команду «Динамо» временно возглавил Ролан Гусев.

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ЦСКАЦСКА
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoРФС
logoРолан Гусев
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