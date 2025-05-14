Карпин – главный кандидат «Динамо» на пост тренера, стороны продвинулись в переговорах. Договоренности с РФС о совмещении пока нет («СЭ»)
Валерий Карпин – главный кандидат «Динамо» на пост главного тренера.
Переговоры находятся в продвинутой стадии, сообщает «Спорт-Экспресс». Однако договоренности с РФС о совмещении постов Карпина в сборной и клубе пока нет.
По данным телеграм-канала «Мутко против», если не случится ничего критичного, то именно Карпин возглавит бело-голубых после окончания сезона.
Напомним, после ухода Марцела Лички первую команду «Динамо» временно возглавил Ролан Гусев.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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