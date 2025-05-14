«Ювентус» и adidas показали домашнюю форму на сезон-2025/26: «Черно-белые линии переосмыслены в новом смелом дизайне, розовые детали – на гербе, логотипе и трех полосах»
«В ней по-новому использованы культовые полосы клуба, смещенные и разнообразные, а также присутствуют нестареющие розовые акценты.
Новая домашняя форма воплощает в себе суть идентичности «бьянконери», отдавая дань уважения богатой истории и молодому духу, который определяет команду.
«Мы – молодежь. С 1897 года» – это философия, которая определяет постоянно развивающуюся идентичность, руководствуясь той же интенсивностью и целью, которые двигали нас вперед с самого начала.
Этот дух в полной мере присутствует в новом домашнем комплекте формы на сезон-2025/26, в котором классические черно-белые структурные линии переосмыслены в новом смелом дизайне в знак уважения к эстетике итальянской моды.
Розовые детали можно увидеть на клубном гербе, логотипе adidas и трех полосах, проходящих по плечам в знак признания традиций основания клуба.
Игровая футболка создана по технологии HEAT.RDY, в которой используются передовые материалы, обеспечивающие максимальный воздухообмен, чтобы игроки чувствовали себя прохладно, а в версии для болельщиков применяется технология AEROREADY, в которой используются материалы, отводящие пот и впитывающие влагу, чтобы тело оставалось сухим.
Завершает образ возвращение воротника TEAMGEIST, который первоначально носили международные команды во время чемпионата мира по футболу 2006 года», – сказано в сообщении «Ювентуса».
Вратарский комплект – черный с желтыми вставками.
Фото: instagram.com/juventus/
«Ювентус» получит 69 млн евро за спонсорский контракт с Jeep до 2028 года. Клуб также объявил о соглашении с Visit Detroit
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