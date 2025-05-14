Соболев несильно пробил низом по центру ворот в серии пенальти с ЦСКА. Тороп, уже начавший заваливаться вправо, парировал

Александр Соболев не забил в серии пенальти с ЦСКА.

«Зенит » потерпел поражение в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:2, первая игра – 2:0, по пенальти – 3:4).

Соболев вышел на поле на 89-й минуте матча, заменив Максима Глушенкова при счете 1:0.

Форвард петербуржцев первым бил в серии послематчевых одиннадцатиметровых. Он несильно пробил низом по центру ворот, и вратарь армейцев Владислав Тороп , который уже начал заваливаться вправо, легко парировал удар.