Соболев несильно пробил низом по центру ворот в серии пенальти с ЦСКА. Тороп, уже начавший заваливаться вправо, парировал
Александр Соболев не забил в серии пенальти с ЦСКА.
«Зенит» потерпел поражение в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:2, первая игра – 2:0, по пенальти – 3:4).
Соболев вышел на поле на 89-й минуте матча, заменив Максима Глушенкова при счете 1:0.
Форвард петербуржцев первым бил в серии послематчевых одиннадцатиметровых. Он несильно пробил низом по центру ворот, и вратарь армейцев Владислав Тороп, который уже начал заваливаться вправо, легко парировал удар.
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Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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