Кубок Стэнли. «Торонто» принимает «Флориду» в 5-м матче серии 2-го раунда, «Эдмонтон» играет с «Вегасом» при 3-1 в серии
«Торонто» играет с «Флоридой» в 5-м матче серии 2-го раунда плей-офф.
«Эдмонтон» противостоит «Вегасу».
Второй раунд
Счет в серии: 2-2
Счет в серии: 1-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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