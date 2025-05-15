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Кубок Стэнли. «Торонто» принимает «Флориду» в 5-м матче серии 2-го раунда, «Эдмонтон» играет с «Вегасом» при 3-1 в серии

«Торонто» играет с «Флоридой» в 5-м матче серии 2-го раунда плей-офф.

«Эдмонтон» противостоит «Вегасу».

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 2-2

Счет в серии: 1-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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