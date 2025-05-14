«Зенит» – самая популярная команда России. 19 млн болельщиков – спорить здесь не с чем». Игонин о петербуржцах
Алексей Игонин считает, что у «Зенита» больше всего болельщиков в России.
«Зенит» – самая популярная команда и клуб России, номер один в стране, 19 миллионов болельщиков. Спорить здесь не с чем.
Помню «Зенит» 90‑х со своими воспитанниками. Сейчас все меняется, и этот путь правильный, чему подтверждение шесть чемпионских титулов подряд», – заявил бывший капитан сине-бело-голубых.
За два тура до конца чемпионата России «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, на 1 очко отставая от «Краснодара».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура34091 голос
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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