«Зенит» – самая популярная команда России. 19 млн болельщиков – спорить здесь не с чем». Игонин о петербуржцах

Алексей Игонин считает, что у «Зенита» больше всего болельщиков в России.

«Зенит » – самая популярная команда и клуб России, номер один в стране, 19 миллионов болельщиков. Спорить здесь не с чем.

Помню «Зенит» 90‑х со своими воспитанниками. Сейчас все меняется, и этот путь правильный, чему подтверждение шесть чемпионских титулов подряд», – заявил бывший капитан сине-бело-голубых.

За два тура до конца чемпионата России «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, на 1 очко отставая от «Краснодара».