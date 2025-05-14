Суд открыл уголовное дело в отношении Асенсио и троих экс-игроков молодежки «Реала». Их подозревают в распространении секс-видео с несовершеннолетней

Суд открыл уголовное дело в отношении Рауля Асенсио.

В 2023 году стало известно, что футболист «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С» были задержаны по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. Им грозит до 5 лет тюрьмы . 4 игрокам были предъявлены обвинения в записи и распространении секс-видео.

Сегодня пресс-служба Верховного суда юстиции Канарских островов опубликовала постановление судьи о завершении расследования и официальном возбуждении уголовного дела в отношении четверых подозреваемых.

Судья усматривает признаки следующих преступлений: нарушение неприкосновенности частной жизни, распространение и отправка видеозаписей третьим лицам без предупреждения или согласия потерпевших сторон и вовлечение несовершеннолетних в создание порнографических материалов и хранение детской порнографии.