Посты о Томасе Бахе пропали из телеграм-канала Галлямова. ISU не одобрил нейтральный статус фигуристу

Посты, посвященные экс-главе МОК, пропали из телеграм-канала Александра Галлямова.

Фигурист выкладывал несколько обращений к Томасу Баху, в то время возглавлявшему Международный олимпийский комитет (МОК ).

«Уважаемый г-н Томас Бах! Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение «Олимпийская медаль – навсегда», – писал Галлямов в феврале 2024-го о медалях командного турнира Игр-2022.

«Новый олимпийский девиз – Citius, Altius, Fortius, Communiter (быстрее, выше, сильнее, вместе), как вы можете видеть на моем олимпийском значке.

Должен ли я ножом вырезать слово «Вместе» с моего значка прямо сейчас или оставить так до 2026 года?» – обращался фигурист в марте 2024-го, написав пост транскрипцией английских слов русскими буквам.

Позднее все посты с обращением к Баху пропали из телеграм-канала фигуриста.

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU ) не одобрил нейтральный статус Галлямову и его партнерше Анастасии Мишиной .

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