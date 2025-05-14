Посты о Томасе Бахе пропали из телеграм-канала Галлямова. ISU не одобрил нейтральный статус фигуристу
Фигурист выкладывал несколько обращений к Томасу Баху, в то время возглавлявшему Международный олимпийский комитет (МОК).
«Уважаемый г-н Томас Бах! Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение «Олимпийская медаль – навсегда», – писал Галлямов в феврале 2024-го о медалях командного турнира Игр-2022.
«Новый олимпийский девиз – Citius, Altius, Fortius, Communiter (быстрее, выше, сильнее, вместе), как вы можете видеть на моем олимпийском значке.
Должен ли я ножом вырезать слово «Вместе» с моего значка прямо сейчас или оставить так до 2026 года?» – обращался фигурист в марте 2024-го, написав пост транскрипцией английских слов русскими буквам.
Позднее все посты с обращением к Баху пропали из телеграм-канала фигуриста.
Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус Галлямову и его партнерше Анастасии Мишиной.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий