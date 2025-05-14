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ЧМ-2025. Казахстан против Дании, Швеция сыграет с Латвией, США – с Норвегией, Словакия встретится с Францией

На ЧМ-2025 пройдут очередные матчи.

Казахстан будет противостоять Дании, Швеция сыграет с Латвией, США – с Норвегией, Словакия встретится с Францией.

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoSports – Казахстан
logoСборная Франции по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Дании по хоккею
результаты матчей
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Норвегии по хоккею
logoСборная Казахстана по хоккею
logoСборная США по хоккею
logoЧМ по хоккею
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