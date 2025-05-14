ЧМ-2025. Казахстан против Дании, Швеция сыграет с Латвией, США – с Норвегией, Словакия встретится с Францией

На ЧМ-2025 пройдут очередные матчи.

Казахстан будет противостоять Дании , Швеция сыграет с Латвией, США – с Норвегией, Словакия встретится с Францией.

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025