Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС принимает ЦСКА в 4-м матче
Сегодня, 14 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.
Казанский УНИКС (3) попытается продлить полуфинальную серию против московского ЦСКА (2) на домашней арене.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до 4 побед)
ЦСКА ведет в серии – 3-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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