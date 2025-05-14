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Единая лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС принимает ЦСКА в 4-м матче

Сегодня, 14 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.

Казанский УНИКС (3) попытается продлить полуфинальную серию против московского ЦСКА (2) на домашней арене.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

ЦСКА ведет в серии – 3-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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