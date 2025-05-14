«Анчелотти принял вторую сборную мира: когда твоя вылетает, все болеют за Бразилию. Карло точно выступит лучше, чем сейчас – хуже просто невозможно». Галлиани о тренере
Адриано Галлиани высказался о назначении Карло Анчелотти в сборную Бразилии.
«Он ищет жилье. Я с ним разговаривал, он доволен.
Он принял вторую сборную мира: когда твоя команда вылетает, все начинают болеть за Бразилию, ведь они олицетворяют радость и беззаботность.
Сейчас у них все очень плохо, так что Карло точно выступит лучше, чем сейчас – хуже уже просто невозможно», – сказал вице-президент «Монцы».
Анчелотти возглавлял Милан» с 2001 по 2009 годы, Галлиани был вице-президентом в тот период, а всего проработал в клубе с 1986-го по 2017-й и застал Карло в качестве игрока в составе «россонери».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
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