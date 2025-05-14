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  • «Анчелотти принял вторую сборную мира: когда твоя вылетает, все болеют за Бразилию. Карло точно выступит лучше, чем сейчас – хуже просто невозможно». Галлиани о тренере
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«Анчелотти принял вторую сборную мира: когда твоя вылетает, все болеют за Бразилию. Карло точно выступит лучше, чем сейчас – хуже просто невозможно». Галлиани о тренере

Адриано Галлиани высказался о назначении Карло Анчелотти в сборную Бразилии.

«Он ищет жилье. Я с ним разговаривал, он доволен.

Он принял вторую сборную мира: когда твоя команда вылетает, все начинают болеть за Бразилию, ведь они олицетворяют радость и беззаботность.

Сейчас у них все очень плохо, так что Карло точно выступит лучше, чем сейчас – хуже уже просто невозможно», – сказал вице-президент «Монцы». 

Анчелотти возглавлял Милан» с 2001 по 2009 годы, Галлиани был вице-президентом в тот период, а всего проработал в клубе с 1986-го по 2017-й и застал Карло в качестве игрока в составе «россонери».

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ЦСКАЦСКА
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoАдриано Галлиани
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