«Анчелотти принял вторую сборную мира: когда твоя вылетает, все болеют за Бразилию. Карло точно выступит лучше, чем сейчас – хуже просто невозможно». Галлиани о тренере

Адриано Галлиани высказался о назначении Карло Анчелотти в сборную Бразилии.

«Он ищет жилье. Я с ним разговаривал, он доволен.

Он принял вторую сборную мира: когда твоя команда вылетает, все начинают болеть за Бразилию, ведь они олицетворяют радость и беззаботность.

Сейчас у них все очень плохо, так что Карло точно выступит лучше, чем сейчас – хуже уже просто невозможно», – сказал вице-президент «Монцы».

Анчелотти возглавлял Милан » с 2001 по 2009 годы, Галлиани был вице-президентом в тот период, а всего проработал в клубе с 1986-го по 2017-й и застал Карло в качестве игрока в составе «россонери».