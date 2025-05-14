Руководство «Спартака» выразило поддержку Станковичу («СЭ»)

В «Спартаке» выразили доверие Деяну Станковичу.

По информации «Спорт-Экспресса », руководство клуба провело встречу с главным тренером и выразило ему поддержку. Все решения, касающиеся продолжения сотрудничества, будут приниматься по окончании сезона.

Отмечается что Станкович на встрече поблагодарил руководство за поддержку и назвал правильным подобный подход к делам команды.

В четверг «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. В Мир РПЛ красно-белые набрали 51 очко и занимают 5-е место в таблице за 2 тура до окончания сезона.