Руководство «Спартака» выразило поддержку Станковичу («СЭ»)
В «Спартаке» выразили доверие Деяну Станковичу.
По информации «Спорт-Экспресса», руководство клуба провело встречу с главным тренером и выразило ему поддержку. Все решения, касающиеся продолжения сотрудничества, будут приниматься по окончании сезона.
Отмечается что Станкович на встрече поблагодарил руководство за поддержку и назвал правильным подобный подход к делам команды.
В четверг «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. В Мир РПЛ красно-белые набрали 51 очко и занимают 5-е место в таблице за 2 тура до окончания сезона.
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Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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