У ЦСКА 13 финалов Кубка – больше всех в России. Армейцы сыграют в решающем матче во 2-й раз за 3 года

ЦСКА вышел в финал FONBET Кубка России во второй раз за три года.

Команда Марко Николича прошла «Зенит » в финале Пути РПЛ и в решающем матче встретится со «Спартаком» или «Ростовом».

Армейцы вышли в финал Кубка в 13-й раз в истории, по этому показателю они лидируют в стране. В последний раз ЦСКА выступал в финале в 2023-м – тогда по пенальти был обыгран «Краснодар».