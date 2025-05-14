У ЦСКА 13 финалов Кубка – больше всех в России. Армейцы сыграют в решающем матче во 2-й раз за 3 года
ЦСКА вышел в финал FONBET Кубка России во второй раз за три года.
Команда Марко Николича прошла «Зенит» в финале Пути РПЛ и в решающем матче встретится со «Спартаком» или «Ростовом».
Армейцы вышли в финал Кубка в 13-й раз в истории, по этому показателю они лидируют в стране. В последний раз ЦСКА выступал в финале в 2023-м – тогда по пенальти был обыгран «Краснодар».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура35434 голоса
Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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