В штабе Станковича считают «невозможным» его уход из «Спартака» в сборную Сербии. Тренер ориентирован на клубный футбол («СЭ»)

Деян Станкович не собирается уходить в сборную Сербии.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, в штабе тренера «Спартака » считают «невозможным» его уход в национальную команду Сербии, а сам Станкович ориентирован на клубный футбол. Его агент Дарко Ристич солидарен со своим клиентом.

Ранее сообщалось , что агент обещал Станковичу устроить его в сборную Сербии .