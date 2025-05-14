В штабе Станковича считают «невозможным» его уход из «Спартака» в сборную Сербии. Тренер ориентирован на клубный футбол («СЭ»)
Деян Станкович не собирается уходить в сборную Сербии.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, в штабе тренера «Спартака» считают «невозможным» его уход в национальную команду Сербии, а сам Станкович ориентирован на клубный футбол. Его агент Дарко Ристич солидарен со своим клиентом.
Ранее сообщалось, что агент обещал Станковичу устроить его в сборную Сербии.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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