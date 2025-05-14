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  • Семак о судействе: «Пенальти – не было фола, два игрока ЦСКА были в офсайде и мешали нашим. «Зенит» не справился с одним угловым, но и там большие вопросы по поводу фола на Барриосе»
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Семак о судействе: «Пенальти – не было фола, два игрока ЦСКА были в офсайде и мешали нашим. «Зенит» не справился с одним угловым, но и там большие вопросы по поводу фола на Барриосе»

Сергей Семак поставил решения судей в матче «Зенита» с ЦСКА под сомнение.

«Очень обидно уступить за шаг до финала. Что касается самой игры, то нам нужно было забивать. Я думаю, сама игра была неплохой в нашем исполнении, не хватало забитых мячей.

Что касается пропущенных мячей, то, конечно, в основном это сильная сторона ЦСКА. Где-то мы не справились, где-то были непонятные решения арбитров, которые повлияли на ход матча. Тот же первый пенальти – там не было фола, потому что два игрока были в офсайде, которые мешали нашим игрокам. Трактовка – это уже, думаю, оставим на усмотрение специалистам.

Жалко, но что делать, не справились с одним угловым. Ну и в этом угловом большие вопросы по поводу фола на Барриосе были, которому просто не дали сыграть.

Посмотрим и будем готовиться к чемпионату, две игры у нас осталось. В остальном ребята провели неплохой матч – за заключением того, что не смогли сегодня забить, моменты были хорошие», – сказал главный тренер «Зенита».

Игру FONBET Кубка России обслуживала бригада судей под руководством Виталия Мешкова.

Мостовой о пенальти ЦСКА в матче с «Зенитом»: «Судьи издеваются над футболом. Ужас, беспредел. Что тогда защитнику сделать с руками? Отрубить их, отрезать?»

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ЗенитЗенит
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
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