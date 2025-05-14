Семак о судействе: «Пенальти – не было фола, два игрока ЦСКА были в офсайде и мешали нашим. «Зенит» не справился с одним угловым, но и там большие вопросы по поводу фола на Барриосе»
«Очень обидно уступить за шаг до финала. Что касается самой игры, то нам нужно было забивать. Я думаю, сама игра была неплохой в нашем исполнении, не хватало забитых мячей.
Что касается пропущенных мячей, то, конечно, в основном это сильная сторона ЦСКА. Где-то мы не справились, где-то были непонятные решения арбитров, которые повлияли на ход матча. Тот же первый пенальти – там не было фола, потому что два игрока были в офсайде, которые мешали нашим игрокам. Трактовка – это уже, думаю, оставим на усмотрение специалистам.
Жалко, но что делать, не справились с одним угловым. Ну и в этом угловом большие вопросы по поводу фола на Барриосе были, которому просто не дали сыграть.
Посмотрим и будем готовиться к чемпионату, две игры у нас осталось. В остальном ребята провели неплохой матч – за заключением того, что не смогли сегодня забить, моменты были хорошие», – сказал главный тренер «Зенита».
Игру FONBET Кубка России обслуживала бригада судей под руководством Виталия Мешкова.
Мостовой о пенальти ЦСКА в матче с «Зенитом»: «Судьи издеваются над футболом. Ужас, беспредел. Что тогда защитнику сделать с руками? Отрубить их, отрезать?»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий