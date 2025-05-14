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Фетисов про показ ЧМ в России: «Предательство. Нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Зачем мы это делаем и для кого?»

Вячеслав Фетисов назвал предательством трансляции матчей ЧМ-2025 в России.

В Швеции и Дании ранее начался чемпионат мира по хоккею. Россия и Беларусь не участвуют в турнире из-за отстранения.

«Я вчера был в шоке, когда мы в компании смотрели хоккейный матч «Локомотив» – «Трактор», а потом кто-то переключил на трансляцию игры чемпионата мира. Матчи чемпионата транслируют и еще что-то обсуждают об этом в студии.

Я считаю, что в сегодняшней ситуации это предательство. Потому что ребята бьются за наше будущее, а мы смотрим на сборные этих стран.

Я уже говорю об этом третий год – зачем мы это делаем и для кого? Оттуда нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Это точно не для меня», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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