Фетисов про показ ЧМ в России: «Предательство. Нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Зачем мы это делаем и для кого?»
Вячеслав Фетисов назвал предательством трансляции матчей ЧМ-2025 в России.
В Швеции и Дании ранее начался чемпионат мира по хоккею. Россия и Беларусь не участвуют в турнире из-за отстранения.
«Я вчера был в шоке, когда мы в компании смотрели хоккейный матч «Локомотив» – «Трактор», а потом кто-то переключил на трансляцию игры чемпионата мира. Матчи чемпионата транслируют и еще что-то обсуждают об этом в студии.
Я считаю, что в сегодняшней ситуации это предательство. Потому что ребята бьются за наше будущее, а мы смотрим на сборные этих стран.
Я уже говорю об этом третий год – зачем мы это делаем и для кого? Оттуда нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Это точно не для меня», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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