Фонбет Кубок России. Финал Пути РПЛ. ЦСКА примет «Зенит» в ответном матче. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

ЦСКА примет «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

Финал

Ответный матч

Первый матч: 0:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Победитель финала Пути РПЛ сыграет в суперфинале с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».