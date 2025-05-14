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Фонбет Кубок России. Финал Пути РПЛ. ЦСКА примет «Зенит» в ответном матче. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

ЦСКА примет «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

Финал

Ответный матч

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – финал
14 мая 16:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Не начался
-xG-
Зенит

Первый матч: 0:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Победитель финала Пути РПЛ сыграет в суперфинале с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».

Кто выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России?2998 голосов
ЦСКАЦСКА
ЗенитЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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