Фонбет Кубок России. Финал Пути РПЛ. ЦСКА примет «Зенит» в ответном матче. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
ЦСКА примет «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
Финал
Ответный матч
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – финал
14 мая 16:30, ВЭБ Арена
Первый матч: 0:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
Победитель финала Пути РПЛ сыграет в суперфинале с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».
Кто выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России?2998 голосов
ЦСКА
Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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