ЦСКА победил «Зенит» впервые в сезоне. Было 2 поражения и ничья
ЦСКА обыграл «Зенит» впервые в сезоне.
Армейцы выиграли ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:0, первая игра – 0:2, по пенальти – 4:3).
Сегодня команды встретились в четвертый раз за сезон. Петербуржцы победили два раза (1:0, 2:0), еще одна игра завершилась ничьей (0:0).
В суперфинале турнира ЦСКА встретится с победителем пары «Спартак» – «Ростов».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура35429 голосов
Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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