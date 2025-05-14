ЦСКА победил «Зенит» впервые в сезоне. Было 2 поражения и ничья

ЦСКА обыграл «Зенит» впервые в сезоне.

Армейцы выиграли ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:0, первая игра – 0:2, по пенальти – 4:3).

Сегодня команды встретились в четвертый раз за сезон. Петербуржцы победили два раза (1:0, 2:0), еще одна игра завершилась ничьей (0:0).

В суперфинале турнира ЦСКА встретится с победителем пары «Спартак» – «Ростов».