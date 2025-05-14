Карпин о переговорах с «Динамо»: «Круто, что сказать. Подтвердить не могу – только опровергнуть»
Валерий Карпин опроверг информацию о переговорах с «Динамо».
– Появилась информация, что у вас есть договоренность с «Динамо» о совместной работе в следующем сезоне. Это правда?
– Круто, что еще сказать. Подтвердить эту информацию не могу. Могу только опровергнуть.
– Вы вели переговоры с «Динамо»?
– Нет.
– Из «Динамо» к вам обращались по поводу работы?
– Нет, – сказал главный тренер сборной России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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