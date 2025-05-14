Обляков не забил «Зениту» с пенальти за игру рукой Алипа, назначенный Мешковым после ВАР. Адамов отразил удар

ЦСКА не реализовал пенальти в матче с «Зенитом».

Команды встречаются в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России в Москве.

На 42-й минуте Миралем Пьянич навесил в штрафную площадь гостей, и мяч после попытки Виллиана Роши пробить по воротам головой задел руку Нуралы Алипа и ушел за пределы поля.

Главный судья Виталий Мешков проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый.

Полузащитник Иван Обляков пробил в левую от себя сторону, туда же бросился голкипер «Зенита » Денис Адамов и выручил свою команду. Счет не изменился – 1:0 в пользу ЦСКА .

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»