Обляков не забил «Зениту» с пенальти за игру рукой Алипа, назначенный Мешковым после ВАР. Адамов отразил удар
ЦСКА не реализовал пенальти в матче с «Зенитом».
Команды встречаются в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России в Москве.
На 42-й минуте Миралем Пьянич навесил в штрафную площадь гостей, и мяч после попытки Виллиана Роши пробить по воротам головой задел руку Нуралы Алипа и ушел за пределы поля.
Главный судья Виталий Мешков проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый.
Полузащитник Иван Обляков пробил в левую от себя сторону, туда же бросился голкипер «Зенита» Денис Адамов и выручил свою команду. Счет не изменился – 1:0 в пользу ЦСКА.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура34499 голосов
Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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