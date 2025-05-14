Дело об избиении комментатора Скворцова в Новосибирске закрыто за примирением сторон
Дело об избиении комментатора Романа Скворцова закрыли.
Следствие прекратило уголовное дело об избиении спортивного комментатора в Новосибирске в феврале.
Напомним, Роман Скворцов попал в реанимацию с травмой головы в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ. Сообщалось, что его избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
«Уголовное дело прекращено, обе стороны подали заявления с просьбой о закрытии. Прекращено за примирением сторон», – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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