Дело об избиении комментатора Скворцова в Новосибирске закрыто за примирением сторон

Дело об избиении комментатора Романа Скворцова закрыли.

Следствие прекратило уголовное дело об избиении спортивного комментатора в Новосибирске в феврале.

Напомним, Роман Скворцов попал в реанимацию с травмой головы в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ . Сообщалось, что его избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

«Уголовное дело прекращено, обе стороны подали заявления с просьбой о закрытии. Прекращено за примирением сторон», – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.