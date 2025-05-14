Из телеграм-канала Букина пропал пост о посещении послания президента к Федеральному собранию. ISU не одобрил нейтральный статус фигуристу
Из телеграма Ивана Букина пропал пост о послании президента к Федеральному собранию.
29 февраля 2024 года Букин вместе со своей партнершей по танцевальному дуэту Александрой Степановой посетил послание Владимира Путина Федеральному собранию.
«Важное событие в политической жизни страны – ежегодное послание президента Российской Федерации к Федеральному собранию, с участием самых значимых фигур государственного управления, представителей общественности и экспертов различных отраслей. На котором сегодня присутствуем и мы. Спасибо за оказанную честь и доверие!» – написал Букин в своем телеграм-канале.
Позднее пост пропал из телеграм-канала фигуриста.
Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус Букину и Степановой.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
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