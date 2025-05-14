НБА. Второй раунд плей-офф. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Миннесота» дома сразится с «Голден Стэйт»

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Бостон » на своей площадке в отсутствие Джейсона Тейтума попытается сократить отставание в противостоянии с «Нью-Йорком » (1-3), «Голден Стэйт » без Стефена Карри постарается продлить серию с «Миннесотой» (1-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

«Нью-Йорк » ведет в серии – 3-1.

«Миннесота » ведет в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.