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НБА. Второй раунд плей-офф. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Миннесота» дома сразится с «Голден Стэйт»

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Бостон» на своей площадке в отсутствие Джейсона Тейтума попытается сократить отставание в противостоянии с «Нью-Йорком» (1-3),  «Голден Стэйт» без Стефена Карри постарается продлить серию с «Миннесотой» (1-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

«Нью-Йорк» ведет в серии – 3-1.

«Миннесота» ведет в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
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