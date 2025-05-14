НБА. Второй раунд плей-офф. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Миннесота» дома сразится с «Голден Стэйт»
Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.
«Бостон» на своей площадке в отсутствие Джейсона Тейтума попытается сократить отставание в противостоянии с «Нью-Йорком» (1-3), «Голден Стэйт» без Стефена Карри постарается продлить серию с «Миннесотой» (1-3).
Второй раунд
«Нью-Йорк» ведет в серии – 3-1.
«Миннесота» ведет в серии – 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Верите, что лотерея НБА подстроена?5301 голос
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости