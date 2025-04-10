Суд отклонил претензии Ла Лиги по регистрации Ольмо и Виктора. Футболисты «Барсы» смогут доиграть сезон
2 апреля Ла Лига сообщила о проблемах каталонцев с финансовым фэйр-плей, указав, что у клуба нет оснований для регистрации Ольмо и Виктора, так как лимит расходов «Барсы» на состав снова снижен. Однако позднее Высший совет по спорту (CSD) все же утвердил регистрацию игроков, а Ла лига подала апелляцию.
Административный суд отклонил ходатайство о временном приостановлении решения CSD по регистрации игроков, сообщает As.
Спор между Ла Лигой и «Барселоной» по поводу лицензий футболистов придется разрешить позднее, в ходе процесса, который не будет таким быстрым, как решение CSD. Это гарантирует, что «Барселона» сможет завершить сезон с обоими игроками в составе.
Тебас о регистрации Ольмо и Виктора: «Не согласен. Речь идет о защите целостности системы»
Глава CSD о деле Ольмо: «Тебас неправ. Дани играет за «Барсу» из-за процессуальной ошибки Ла Лиги и RFEF. Но если суд решит иначе, мы подчинимся, так как уважаем верховенство закона»
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