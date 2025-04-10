Дегтярев о пиве на стадионах: «Нужно возвращать. Если человек хочет выпить, он делает кассу магазину – ее можно перенести на спортсооружения. Но межведомственная работа идет вяло»
«Возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, спорту. Это культура боления, и люди, которые приходят на стадион, они не спортсмены, они болельщики...
Надо понимать, если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку. Так вот эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание стадионов и спортобъектов, но эта межведомственная работа, и диалог идут вяло», – сказал Дегтярев.
Запрет на продажу пива на российских стадионах действует с 1 января 2005 года. Его снимали лишь во время проведения ЧМ-2018 и Евро-2020.
Ранее сообщалось, что один из главных противников возвращения пива на российские стадионы – замглавы правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова.
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