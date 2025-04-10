  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дегтярев о пиве на стадионах: «Нужно возвращать. Если человек хочет выпить, он делает кассу магазину – ее можно перенести на спортсооружения. Но межведомственная работа идет вяло»
23

Дегтярев о пиве на стадионах: «Нужно возвращать. Если человек хочет выпить, он делает кассу магазину – ее можно перенести на спортсооружения. Но межведомственная работа идет вяло»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поддержал идею возвращения пива на стадионы.

«Возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, спорту. Это культура боления, и люди, которые приходят на стадион, они не спортсмены, они болельщики...

Надо понимать, если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку. Так вот эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание стадионов и спортобъектов, но эта межведомственная работа, и диалог идут вяло», – сказал Дегтярев.

Запрет на продажу пива на российских стадионах действует с 1 января 2005 года. Его снимали лишь во время проведения ЧМ-2018 и Евро-2020.

Ранее сообщалось, что один из главных противников возвращения пива на российские стадионы – замглавы правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Серебряный дождь»
стадионы
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Россия
logoЕдиная лига ВТБ
logoКХЛ
деньги
Политика
болельщики
logoМихаил Дегтярев
болельщики
болельщики
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Замглавы правительства РФ по социальной политике Голикова — один из главных противников возвращения пива на стадионы («СЭ»)
7710 марта, 04:51
Глава РПЛ Алаев о пиве на стадионах: «Чем быстрее оно вернется, тем лучше. Позиция всех 16 клубов едина. Уверен, что доведем работу до конца»
7711 ноября 2024, 17:04
Мостовой о пиве на стадионах: «Я за, но кто будет отвечать? Мне продадут – я спокойно посмотрю футбол, а каких-то непонятных от бокала понесет – вот в чем проблема»
4310 ноября 2024, 20:44
Пивоваров о пиве на стадионах: «Динамо» поддерживает возвращение, постоянно высказывались на эту тему»
148 ноября 2024, 16:00
Дюков о пиве на стадионах: «Вопрос обсуждается в Думе, но решение пока не принято» 
628 октября 2024, 07:50
Главные новости
«Бавария» предложила Сане 10 млн евро в год по новому контракту, с учетом бонусов – 14-16. Сейчас вингер получает 20 млн
213 минут назад
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 27,8%, «Барса» – 25,9%, «ПСЖ» – 21,9%, «Реал» – 0,9% (Opta)
2037 минут назад
Семак об уходе Клаудиньо: «Уберите одного-двух лидеров в «Краснодаре» или в «Спартаке» – естественно, это потеря. «Зенит» перестраивается, но в атаке не хватает стабильности»
3348 минут назад
Школьный диктант, о котором вы мечтали в детстве: «Тоттенхем» или «Тоттенхэм», «Порту» или «Порто»?
49 минут назадТесты и игры
Кантона о сокращениях в «МЮ»: «Я люблю клуб, но не стал бы болеть за него сейчас. Команда Рэтклиффа пытается все разрушить и никого не уважает, мне не близки такие решения»
6сегодня, 14:49
На счетах «ПСЖ» арестовали 55 млн евро из-за долга перед Мбаппе. Клуб готов судиться: «Килиан не выиграет»
27сегодня, 14:43
Семак о мотивации «Зенита»: «Когда несколько лет выигрываешь титулы, одного желания мало. Сборная Испании перестала брать трофеи, потому что конкуренты становятся голоднее»
27сегодня, 14:13
Агент Тикнизяна опроверг, что «Локомотив» не хочет продлевать контракт: «Неправда. Диалог с клубом ведется»
10сегодня, 14:03
«Локо» оштрафован на 30 тысяч рублей за кричалки фанатов в матче с «Зенитом». Они скандировали про «позор российского футбола»
32сегодня, 13:26
Сутормин дисквалифицирован на 2 матча РПЛ за подкат прямой ногой в голень Маркиньоса
57сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
Игнатьев о России: «Раньше было гораздо больше талантливых игроков. 30 с лишним человек уезжало в зарубежные клубы – а сейчас что? Бесчастных поиграл в хороших европейских клубах, в отличие от Дзюбы»
2 минуты назад
Райс, Левандовски, Бастони, Зоммер, Хвича, Салиба и Ямаль – в сборной недели в ЛЧ
12 минут назад
Агент Батракова: «Гвардиола – идеальный тренер для Алексея. Мы помним Хави, Иньесту – это примерно один уровень. Понятно, что до них еще много работать, но задатки есть»
524 минуты назад
«Роналду, Акинфеев, Овечкин – те люди, на которых нужно равняться спортсменам». Непомнящий о цели вратаря ЦСКА сыграть 1000 матчей
225 минут назад
Куман про 0:3 с «Арсеналом»: «Если есть команда, которая может переломить результат, то это «Реал». У них есть индивидуальные качества, но им есть над чем работать»
544 минуты назад
Грузия проведет матч без зрителей из-за поведения фанатов на игре с Арменией. Грузины выбежали на поле, бросали бутылки в сторону армянских болельщиков и использовали пиротехнику
11сегодня, 14:30
Антони о фавелах: «Там я научился смирению. Мы видим и хорошее, и плохое – важно иметь опору и быть ближе к Богу»
3сегодня, 14:26
Медведев дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление арбитров в игре с «Оренбургом». Вратарь «Пари НН» сломал дверь и отбросил мусорный ящик, он оштрафован на 60 тысяч рублей
3сегодня, 13:56
Куман о «Барсе»: «Флик прекрасно руководит игроками, в команде прекрасная атмосфера. У них есть шанс на важные трофеи»
7сегодня, 13:53
Кин и Невилл поспорили, спасет ли победа в ЛЕ сезон «МЮ». Гари посчитал бы это успехом, а Рой заявил, что нельзя нацеливаться только на ЛЕ
7сегодня, 13:37