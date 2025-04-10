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Навка о шоу «Лебединое озеро»: «У Пескова буквально аллергия на эту музыку. Но когда он пришел на спектакль, остался доволен, его захватило»

Навка рассказала, что у Пескова аллергия на музыку из балета «Лебединое озеро».

Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» проходило в новогодние праздники в Санкт-Петербурге.

– «Аленький цветочек», «Шахерезада», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Вечера на хуторе», «Спящая красавица». По какому принципу вы выбираете сюжеты?

– Это необъяснимо. Я всегда отталкиваюсь от данного момента, от ситуации. К примеру, «Вечера на хуторе». Я шла к этому спектаклю, честно, три-четыре года: перечитывала Гоголя, очень хотела это сделать. И только год назад почувствовала: либо сейчас, либо никогда. И я рада, что решилась.

Мне говорили: «Ты сумасшедшая», «Посмотри, что в мире происходит». А в чем риск? Это актуально, это важно, это наша история. Надюша (дочь Навки и Пескова – Спортс’‘), например, не знала, что такое «Вечера на хуторе», кто такой Гоголь, а теперь знает.

– Обсуждаете ли вы идеи своих спектаклей с супругом (пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым – Спортс’‘)?

– Конечно, обсуждаю, советуюсь, делюсь. Очень часто он меня критикует, особенно когда я выбираю классику. Не то чтобы он ее не любит, но считает, что на шоу приходят веселиться, расслабляться. А в нашей стране «Лебединое озеро» показывали по телевизору, когда кто-то умирал из ЦК Компартии, – у многих это ассоциируется с грустью, черно-белым экраном.

У него буквально аллергия на эту музыку. Поэтому, когда я готовилась к «Лебединому озеру» или «Щелкунчику» и он заходил в дом, я старалась выключить музыку или надеть наушники, чтобы не расстраивать его. Тем не менее, когда он пришел на спектакль, остался доволен, его захватило.

– Когда он сидит на спектаклях, вы больше волнуетесь?

– Конечно, я еще более ответственно к этому подхожу, мне хочется выступить как можно лучше, прыгнуть и дальше, и выше. Но, как правило, когда слишком стараешься, что-то да случается. Но все равно это не сравнимо ни с Олимпийскими играми, ни с чемпионатами мира, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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