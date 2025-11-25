Карпин о «Динамо»: «Если для игрока, получающего миллионы, посвятить работе 4-5 часов – тотальный контроль, с футболом лучше заканчивать. Заканчивать никто не собирался – закончил я»

Карпин о контроле в «Динамо»: абсолютно нормальные вещи, которые обязаны быть.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, покинувший «Динамо», высказался о дисциплине футболистов.

– Был слух, что вы встречались с одним из руководителей «Динамо» и потребовали, чтобы вы контролировали академию.

– Ну, вы можете представить? Надо быть вообще сумасшедшим, чтобы мне еще и академию. Я в академии ни разу не был. Не до этого мне было, естественно, не до академии, например.

Я, во-первых, и не встречался ни с кем из руководителей для того, чтобы что-то еще обозначать. Так что это вообще бред сумасшедшего. И больше мне сказать на это нечего.

По поводу контроля над игроками или не над игроками. Абсолютно нормальные вещи, которые не то что должны быть, а обязаны быть. Если для футболиста приехать на базу в 9 утра или в 9:30, а уехать с базы в два часа дня – это жесткий контроль... Ну тогда лучше с футболом заканчивать.

Футболисту, который получает миллионы евро, посвятить 4-5 часов своей работе... Ну если это тотальный какой-то контроль, тогда, говорю, лучше заканчивать. Ну так как заканчивать никто не собирался, закончил я, – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».