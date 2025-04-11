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  • Овечкин не забил впервые за 6 матчей: передача, 2 броска, 4 хита и «минус 2» за 17:54 с «Каролиной». У него 70 очков в 62 играх
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Овечкин не забил впервые за 6 матчей: передача, 2 броска, 4 хита и «минус 2» за 17:54 с «Каролиной». У него 70 очков в 62 играх

Александр Овечкин не забил впервые за 6 матчей.

Капитан «Вашингтона» завершил голевую серию в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:4 Б), но отметился результативной передачей. 

На счету 39-летнего россиянина стало 70 (42+28) очков в 62 играх при полезности «+15». 

Сегодня Овечкин (17:54, 4:09 – в большинстве, полезность «минус 2») 2 раза бросил в створ, сделал 1 блок, применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю. В серии буллитов лучший снайпер в истории лиги участия не принял.

«Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Овечкина по голам в НХЛ перед матчем с «Каролиной». Александру вручили золотую клюшку и другие подарки

Опубликовал: Александр Балабанов
logoКаролина
logoВашингтон
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
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