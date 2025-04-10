Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Лиона», «Буде-Глимт» против «Лацио», «Тоттенхэм» принимает «Айнтрахт»
«МЮ» сыграет с «Лионом» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Также в четверг «Буде-Глимт» примет «Лацио», «Рейнджерс» сыграют с «Атлетиком», «Тоттенхэм» встретится с «Айнтрахтом».
Лига Европы
1/4 финала
Первые матчи
10 апреля 16:45, Аспмюра
Не начался
-xG-
10 апреля 19:00, Групама Стэдиум
Не начался
-xG-
10 апреля 19:00, Айброкс
10 апреля 19:00, Tottenham Hotspur Stadium
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости