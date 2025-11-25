  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валерий Карпин: «Это «Динамо» может бороться за чемпионство, уверен. Не хочу искать какие-то отмазки, отговорки»
77

Валерий Карпин: «Это «Динамо» может бороться за чемпионство, уверен. Не хочу искать какие-то отмазки, отговорки»

Валерий Карпин: это «Динамо» может бороться за чемпионство.

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин уверен, что бело-голубые могут бороться за чемпионство.

После 16 туров «Динамо» занимает 9-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 20 очков.

– Когда вы пришли в «Динамо», какую команду, какой набор игроков вы увидели под какую задачу?

– Ну, давайте так. Я не хочу сейчас искать какие-то отговорки, какие-то отмазки. И я уверен, что это «Динамо» может бороться за чемпионство или быть близко, как вы сказали до этого, к этому.

Опять же, я уверен, что сейчас либо то «Динамо», про которое вы говорите, либо то «Динамо», где будет Тюкавин уже в форме, Гладышев, Чавес, Глебов, Осипенко тот же, Артур тот же, допустим... То есть та команда, как вы говорите, которая боролась за чемпионство, либо была близко к этому – ну без этих игроков, наверное, трудно себе представить.

Я уверен, что эта команда после зимней паузы, с восстановившимися игроками, набравшими форму, может бороться за более высокие места, 100 %, – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

«Ливерпуль» должен уволить Слота?18324 голоса
ДаЛиверпуль
Нет, это просто трудный периодАрне Слот
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoМаксим Осипенко
logoЯрослав Гладышев
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
logoЛуис Чавес
logoАртур Гомес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин о «Динамо»: «Если для игрока, получающего миллионы, посвятить работе 4-5 часов – тотальный контроль, с футболом лучше заканчивать. Заканчивать никто не собирался – закончил я»
25 ноября, 11:34
Дзюба об уходе Карпина из «Динамо»: «Не сильно удивился. Ожидал, что так произойдет, но думал – скорее зимой»
24 ноября, 14:57
Бителло о Карпине: «Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно. Но сейчас нужно забыть о прошлом»
23 ноября, 18:08
Главные новости
«Зенит» не прошел «Динамо», МОК допустил Петросян и Гуменника до ОИ-2026, дзюдоистам вернули флаг и гимн, бутик Хабиба в Дубае и другие новости
16 минут назад
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
26 минут назадТесты и игры
«Ривер Плейт» хочет арендовать Гонду и Вегу у «Зенита» с опцией выкупа
сегодня, 02:37
Круговой о голе «Спартака»: «Видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева. Не знаю, фол это или нет»
сегодня, 02:15
Горшков о том, почему «Зенит» не играл в траурных повязках с «Динамо»: «У всех она упала с рук, не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли»
вчера, 22:27
Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – они плохо держались на руке. Карпов написал, что игроки проигнорировали акцию
вчера, 22:31Фото
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграл 1:1 с «Бранном», «Астон Вилла» победила «Янг Бойз», «Рома» обыграла «Мидтьюлланд», «Лион» забил 6 голов «Маккаби»
вчера, 21:58
Лига конференций. «Шахтер» победил «Шэмрок», киевское «Динамо» уступило «Омонии», «Пэлас» – «Страсбуру», «Ноа» сыграл 1:1 с «Абердином»
вчера, 21:57
Гусев о «Динамо»: «Клуб с такой историей должен бороться за первые места. В данной ситуации добиться этого будет тяжело»
вчера, 21:32
Загитова посетила матч «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России. Фигуристка надела шапку бело-голубых
вчера, 21:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Семья пыталась уговорить Бабаева играть за Азербайджан. Форвард «Динамо» хочет выступать за Россию (Legalbet)
17 минут назад
Адиев о травме Сутормина: «На разминке надкостницу разорвали, наложили швы. Не знаю, будет ли готов к «Краснодару»
31 минуту назад
Нико Уильямс о Ямале: «Он знает, что я ему как отец. Нам нужно отключаться и наслаждаться жизнью, главное — быть профессионалом и выкладываться по полной»
44 минуты назад
Денис Глушаков: «Хотелось бы тренировать, но не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что делать»
сегодня, 03:09
Некрасов о Симоняне: «Служением «Спартаку» он указывал путь молодым поколениям»
сегодня, 02:52
Гендиректор «Динамо» о выходе в 1/2 финала: «Будем дальше биться за Кубок России, такая задача есть»
сегодня, 02:00
Мюллер о  «Баварии»: «Компани проделывает выдающуюся работу. Надеюсь, так будет и дальше»
сегодня, 01:46
Адиев о «Крыльях» и Кубке: «Хотим пройти как можно дальше. Весной постараемся одолеть «Оренбург»
сегодня, 01:31
Гендиректор «Балтики» перед «Спартаком»: «У нас все настроены на максимальный результат. Матч будет очень боевым»
сегодня, 01:16
«Динамо» Киев уволило Шовковского после 0:2 от «Омонии» в ЛК и 3-го поражения подряд
вчера, 22:34