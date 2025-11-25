Валерий Карпин: «Это «Динамо» может бороться за чемпионство, уверен. Не хочу искать какие-то отмазки, отговорки»

Валерий Карпин: это «Динамо» может бороться за чемпионство.

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин уверен, что бело-голубые могут бороться за чемпионство.

После 16 туров «Динамо» занимает 9-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 20 очков.

– Когда вы пришли в «Динамо», какую команду, какой набор игроков вы увидели под какую задачу?

– Ну, давайте так. Я не хочу сейчас искать какие-то отговорки, какие-то отмазки. И я уверен, что это «Динамо» может бороться за чемпионство или быть близко, как вы сказали до этого, к этому.

Опять же, я уверен, что сейчас либо то «Динамо», про которое вы говорите, либо то «Динамо», где будет Тюкавин уже в форме, Гладышев , Чавес , Глебов, Осипенко тот же, Артур тот же, допустим... То есть та команда, как вы говорите, которая боролась за чемпионство, либо была близко к этому – ну без этих игроков, наверное, трудно себе представить.

Я уверен, что эта команда после зимней паузы, с восстановившимися игроками, набравшими форму, может бороться за более высокие места, 100 %, – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».