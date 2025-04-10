НБА. «Детройт» встретится с «Нью-Йорком», «Мемфис» примет «Миннесоту» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

«Детройт» встретится с «Нью-Йорком». «Мемфис » примет на своей площадке конкурента за выход в плей-офф «Миннесоту». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.