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НБА. «Детройт» встретится с «Нью-Йорком», «Мемфис» примет «Миннесоту» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

«Детройт» встретится с «Нью-Йорком». «Мемфис» примет на своей площадке конкурента за выход в плей-офф «Миннесоту».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoНБА
logoНью-Йорк
logoМиннесота
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