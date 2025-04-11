  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Овечкина по голам в НХЛ перед матчем с «Каролиной». Александру вручили золотую клюшку и другие подарки
Видео
14

«Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Овечкина по голам в НХЛ перед матчем с «Каролиной». Александру вручили золотую клюшку и другие подарки

«Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Александра Овечкина по голам в НХЛ.

Она состоялась перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:4 Б). 

Российский форвард «Кэпиталс» побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярках лиги в гостевом матче с «Айлендерс» (1:4). 

Перед игрой с «Харрикейнс» Овечкин вышел на лед вместе с женой, сыновьями, матерью и тестем. Их приветствовали владелец клуба Тед Леонсис, президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и альтернативные капитаны клуба – Джон Карлсон и Том Уилсон

Маклеллан вручил Овечкину золотую клюшку с гравировкой в ​​память о рекорде. Сыновья Александра Сергей и Илья получили золотые мини-клюшки.

Также форварду подарили портрет, выполненный на шайбе большого размера. Кроме того, Леонсис вручил Овечкину и его маме часы Rolex, а супруге – часы Cartier.

Церемония завершилась командным фото. После этого игроки «Харрикейнс» выстроились в очередь, чтобы пожать руку Овечкину. Последним был защитник Дмитрий Орлов, ранее выступавший за «Вашингтон». Он крепко обнял Александра. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВашингтон
logoБрайан Маклеллан
logoДмитрий Орлов
Татьяна Овечкина
logoТед Леонсис
logoКаролина
Анастасия Шубская
logoДжон Карлсон
logoНХЛ
logoТом Уилсон
logoАлександр Овечкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон» проведет церемонию чествования Овечкина перед матчем с «Каролиной». Форвард получит подарок от владельцев и партнеров
34вчера, 16:08
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Каролину» по буллитам, «Рейнджерс» забросили 9 шайб «Айлендерс», «Виннипег» обыграл «Даллас», «Колорадо» уступил «Ванкуверу»
27617 минут назадLive
Панарин набрал 2+1 в матче с «Айлендерс» и стал 2-й звездой. У него 37+50 в 77 играх в сезоне
327 минут назадВидео
Овечкин не забил впервые за 6 матчей: передача, 2 броска, 4 хита и «минус 2» за 17:54 с «Каролиной». У него 70 очков в 62 играх
1337 минут назадВидео
«Вашингтон» занял 1-е место в Восточной конференции в рамках регулярки впервые с 2017 года
647 минут назад
Где все 895 шайб Овечкина? Найдите их – получите джерси и автограф!
сегодня, 00:00Спецпроект
Кирилл Марченко: «Я знаю, что я не лучший в НХЛ, но хочу им быть. Драйзайтль забил 52 гола за сезон – почему я не могу? Я просто продолжаю работать»
7вчера, 21:54
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
вчера, 21:30Тесты и игры
Сергей Федоров: «Молодым игрокам полезно стать звездами в России и уехать за океан более подготовленными – как Капризов. Мне неприятно, когда ребята застревают в АХЛ. Но Демидов – особенный»
14вчера, 21:08
Марченко хотел стать футболистом в детстве: «Я бы играл в лиге из топ-5. В России футбол не очень хорош»
9вчера, 20:50
Лукашенко о победе минского «Динамо» над ЦСКА: «Я позвонил, когда они уже одной рукой начали играть: «Вы что, уже закончили игру? За 20 минут все может случиться». Смотрю, подтянулись»
16вчера, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
Баландин о вылете «Металлурга»: «Это полностью вина Разина. Есть такое правило: выигрывает команда, проигрывает тренер. Как настоящий мужик он должен признать это и двигаться дальше»
9вчера, 21:37
Губерниев об Овечкине и «Мастертоне»: «Он же творит историю, мы уже ничему не удивляемся. Получит приз – хорошо, не получит – ничего страшного»
4вчера, 21:24
Плющев об уходе Демидова из СКА: «На следующий год мальчишка «дал бы дрозда» многим в КХЛ»
5вчера, 20:22
Беднар допустил, что Маккиннон пропустит последние матчи регулярки НХЛ. Форвард «Колорадо» делит с Кучеровым 1-е место в гонке бомбардиров
60вчера, 19:50
Дэйли о матчах между НХЛ и КХЛ: «Подробностей пока рассказать не могу, но мы всегда рассматриваем возможности проведения международных игр»
5вчера, 18:08
Вячеслав Колосков: «Достижение Овечкина можно сравнить с бомбардирским рекордом Пеле. Сравнения с полетом Гагарина в космос – абсолютно ненужная вещь»
22вчера, 17:35
У Сорокина травма нижней части тела. Тренер «Айлендерс» не сказал, сыграет ли вратарь в этом сезоне: «У доктора Руа нет ответа на этот вопрос»
2вчера, 17:24
Фетисов об Овечкине и «Мастертоне»: «Шансы на получение приза хорошие. Это будет приятно Александру и тем, кто за него болеет»
1вчера, 17:10
Аверкин покидает пост генменеджера «Торпедо»: «В клубе не объяснили причины расставания. Видимо, это связано с истечением срока контракта»
9вчера, 16:56
«Автомобилист» продлит контракт с защитником Воробьевым на два года
3вчера, 15:13