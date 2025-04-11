«Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Овечкина по голам в НХЛ перед матчем с «Каролиной». Александру вручили золотую клюшку и другие подарки

«Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Александра Овечкина по голам в НХЛ.

Она состоялась перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:4 Б).

Российский форвард «Кэпиталс» побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярках лиги в гостевом матче с «Айлендерс» (1:4).

Перед игрой с «Харрикейнс» Овечкин вышел на лед вместе с женой, сыновьями, матерью и тестем. Их приветствовали владелец клуба Тед Леонсис , президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и альтернативные капитаны клуба – Джон Карлсон и Том Уилсон .

Маклеллан вручил Овечкину золотую клюшку с гравировкой в ​​память о рекорде. Сыновья Александра Сергей и Илья получили золотые мини-клюшки.

Также форварду подарили портрет, выполненный на шайбе большого размера. Кроме того, Леонсис вручил Овечкину и его маме часы Rolex, а супруге – часы Cartier.

Церемония завершилась командным фото. После этого игроки «Харрикейнс» выстроились в очередь, чтобы пожать руку Овечкину. Последним был защитник Дмитрий Орлов, ранее выступавший за «Вашингтон». Он крепко обнял Александра.