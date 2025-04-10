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«Когда воспитанные Россией спортсмены меняют флаг, это вызывает горечь и недопонимание у людей». Дегтярев заявил о разработке кодекса этики российского спорта

Михаил Дегтярев заявил о разработке кодекса этики российского спорта.

«Когда воспитанные Россией спортсмены меняют флаг, это вызывает горечь, недопонимание и вопросы у людей. Это большая проблема, и чтобы эту тему расшить, могу анонсировать: нами уже начата разработка кодекса этики российского спорта.

Будем его принимать в ближайшие недели на коллегии Минспорта. Будем, можно сказать, подписываться, начиная с самого верха, с меня, министра, и до самого начинающего спортсмена, чтобы понимали, что защищать цвета России, российского флага, любить Россию, регион, город, школу, клуб – это важно», – сказал министр спорта РФ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
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