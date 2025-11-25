Лингард впервые забил в азиатской ЛЧ – два гола «Шанхай Порт». Экс-игрок «МЮ» с 2024-го в корейском «Сеуле»
Джесси Лингард забил первые голы в Лиге чемпионов Азии.
32-летний англичанин отличился в матче 5-го тура общего этапа против «Шанхай Порт» (3:1). Лингард открыл счет на 48-й минуте, спустя 13 минут отдал ассист на гол нападающего Лукаса Силвы, а на 77-й еще одним мячом установил окончательный счет в матче.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» перешел в «Сеул» в августе 2024-го. На его счету 18 голов и девять ассистов в 65 матчах за клуб из Южной Кореи во всех турнирах.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ТВ «Старт»
