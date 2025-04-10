Алексей Терещенко: «Ротенберг сам себя должен уволить, что ли? Результат посмотрите, справляется он или нет. Каждый должен заниматься своим делом. «Динамо» подчистую переиграло СКА»

Алексей Терещенко оценил возможность отставки Романа Ротенберга.

СКА уступило «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Петербургский клуб вылетел в первом раунде плей-офф впервые с 2010 года.

– Тяжело представить уход Романа Ротенберга из СКА . Он сам себя, что ли, должен уволить? На пресс-конференции он сам говорил, что уходить не собирается.

– Хорошо ли он справляется?

– Результаты посмотрите, хорошо Ротенберг справляется или нет.

Пускай руководство клуба решает, как он справляется и что делает. Скажу одно – каждый должен заниматься своим делом.

– Импонирует ли вам игровой стиль СКА?

– Я даже не знаю, что на это ответить. Это не стиль. «Динамо » просто переиграло СКА подчистую, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .