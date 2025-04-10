  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Алексей Терещенко: «Ротенберг сам себя должен уволить, что ли? Результат посмотрите, справляется он или нет. Каждый должен заниматься своим делом. «Динамо» подчистую переиграло СКА»
17

Алексей Терещенко: «Ротенберг сам себя должен уволить, что ли? Результат посмотрите, справляется он или нет. Каждый должен заниматься своим делом. «Динамо» подчистую переиграло СКА»

Алексей Терещенко оценил возможность отставки Романа Ротенберга.

СКА уступило «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Петербургский клуб вылетел в первом раунде плей-офф впервые с 2010 года.

– Тяжело представить уход Романа Ротенберга из СКА. Он сам себя, что ли, должен уволить? На пресс-конференции он сам говорил, что уходить не собирается.

– Хорошо ли он справляется?

– Результаты посмотрите, хорошо Ротенберг справляется или нет.

Пускай руководство клуба решает, как он справляется и что делает. Скажу одно – каждый должен заниматься своим делом.

– Импонирует ли вам игровой стиль СКА?

– Я даже не знаю, что на это ответить. Это не стиль. «Динамо» просто переиграло СКА подчистую, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoАлексей Терещенко
logoДинамо Москва
logoКубок Гагарина
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Медведев об уходе Кузнецова: «Некоторые писаки говорят, что игроки бегут из СКА – полная ерунда. Евгений сталкивался с травмами – судьи пропускали удары в голову»
4728 минут назад
«Ванкувер» и «Юта» не вышли в плей-офф НХЛ. Команда Токкета играла во втором раунде Кубка Стэнли в прошлом сезоне
244 минуты назад
Эрикссон Эк сделал покер против «Сан-Хосе» – второй в истории «Миннесоты». Форвард сыграл после пропуска 21 матча из-за травмы
6сегодня, 06:09
Бучневич – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном». Форвард «Сент-Луиса» набрал 3 очка, забив в 4-й игре подряд – у него 54 балла в 74 матчах
3сегодня, 05:55Видео
Макдэвид набрал 0+3 против «Сент-Луиса» в первом матче после травмы. У капитана «Эдмонтона» 93 очка в 64 играх
8сегодня, 05:45
Кучеров и Маккиннон со 116 очками лидируют в гонке бомбардиров НХЛ. «Колорадо» сыграет еще 3 матча в регулярке, «Тампа» – 4
45сегодня, 05:30
НХЛ. «Рейнджерс» пропустили 8 шайб от «Филадельфии», «Миннесота» и «Сан-Хосе» забили 15 голов, «Тампа» уступила «Торонто» в овертайме
278сегодня, 05:15
18-летний Селебрини сделал первый хет-трик в НХЛ и набрал 5 очков против «Миннесоты». Форвард «Сан-Хосе» опередил Мичкова в гонке бомбардиров среди новичков
39сегодня, 04:30
Капризов набрал 2+1 при 9 бросках против «Сан-Хосе», сыграв впервые после травмы. Кирилл быстрее всех сделал 200 передач в истории «Миннесоты»
38сегодня, 04:15
Панарин забил 300-й гол в НХЛ в матче с «Филадельфией». У форварда «Рейнджерс» 84 очка в 76 играх сезона
20сегодня, 03:50Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Подколзин против «Сент-Луиса»: 8-й гол в сезоне, «плюс 1», 3 броска, 4 силовых приема и 14:37 на льду
1сегодня, 06:35
Найз сделал хет-трик в матче с «Тампой». Форвард «Торонто» сделал передачу из-под ноги на Райлли в овертайме
1сегодня, 05:05Видео
Коваленко забил 7-й гол в сезоне и набрал очки во 2-й игре подряд. У форварда 11 очков в 25 матчах после обмена в «Сан-Хосе»
1сегодня, 04:35
Мичков сделал передачу в матче с «Рейнджерс». Форвард «Филадельфии» набрал 59 очков в 76 играх
4сегодня, 03:40
Капризов сыграет с «Сан-Хосе». Форвард «Миннесоты» пропустил 28 матчей подряд из-за травмы
3вчера, 21:37
Демидов будет играть в «Монреале» под 93-м номером
13вчера, 21:07Фото
ЦСКА не продлит контракт с Галиевым. Соглашение рассчитано до 31 мая (Артур Хайруллин)
15вчера, 20:53
Уилсон получил Dave Fay Award во 2-й раз. Приз вручают игрокам «Вашингтона» за открытость к общению со СМИ
2вчера, 20:38
Баландин о Кузнецове: «Ротенберг надеялся, что он станет лидером СКА, но клуб получил хрустального мальчика. В «Тракторе» ему не место, думаю»
34вчера, 20:10
Экс-генменеджер «Питтсбурга» и «Нью-Джерси» Шеро скончался в возрасте 62 лет. Он выиграл Кубок Стэнли-2009 с «Пингвинс»
7вчера, 18:07