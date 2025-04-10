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  • Боб Хартли: «СКА – гордость российского хоккея, Ротенберг имеет огромное значение для команды как менеджер и тренер. Это одна из лучших организаций, несмотря на вылет из Кубка Гагарина»
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Боб Хартли: «СКА – гордость российского хоккея, Ротенберг имеет огромное значение для команды как менеджер и тренер. Это одна из лучших организаций, несмотря на вылет из Кубка Гагарина»

Боб Хартли назвал СКА «гордостью российского хоккея».

«Я слежу за играми КХЛ. Конечно, я поддерживаю связь со многими российскими друзьями. С введением потолка зарплат в лигу пришло равенство, и мы увидели невероятные игры в первом раунде плей‑офф. Это очень здорово для российских хоккейных болельщиков!

Несмотря на вылет СКА, считаю этот клуб одной из лучших организаций, начиная от руководства и заканчивая всей хоккейной вертикалью и клубной структурой. Они построили великолепную арену.

В СКА занимаются не только главной командой, но и всеми хоккейными школами. В их системе вырастают великолепные таланты, которым дают проявить себя и которые демонстрируют невероятное мастерство.

Они не только получают место в составе главной команды, но и, развиваясь, играют в ней ключевые роли. Клуб на постоянной основе готовит звезд, таких как Панарин, Никишин, Демидов.

Помню, когда я работал в НХЛ и мы обсуждали российский хоккей. Первые команды, которые тогда пришли мне на ум, были ЦСКА и СКА. Всегда выражаю большое уважение, когда говорю об этих организациях.

Я пока еще не был на новой арене СКА, но видел много фотографий. Когда я работал в «Авангарде» и играл в Санкт‑Петербурге против СКА, она еще строилась. Очевидно, что это просто грандиозное сооружение.

Попадая в него, дети сразу же мечтают заниматься хоккеем. Такие стадионы важны не только для одного клуба, города, но и для всей лиги, они говорят о ее высоком уровне. Внутри все необходимое.

Это настоящий замок, а не арена! И да, я, конечно же, очень хочу побывать там. Помню, как мы играли против СКА. Это всегда очень мастеровитая, быстрая и физически подготовленная команда.

Хорошо знаю, какое огромное значение для нее имеет Роман Ротенберг, сначала как генменеджер, потом как тренер. Команда всегда сбалансирована, в ней играют качественные ветераны и невероятно талантливые молодые игроки.

Очевидно, что СКА – гордость российского хоккея. В Санкт‑Петербурге отличные болельщики. Я с огромной теплотой вспоминаю наши игры против СКА, трибуны всегда были наполнены позитивными эмоциями», – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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