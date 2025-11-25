«ПСЖ» показал 4-ю форму сезона-2025/26 от Jordan Brand – черную с серыми деталями и красной полосой по центру
«ПСЖ» представил 4-й комплект формы.
«ПСЖ» представил четвертый комплект формы на сезон-2025/26 от Jordan Brand.
«Преимущественно черная, с антрацитово-серыми деталями и небольшим добавлением розового, новая футболка отличается элегантностью и выразительностью, подчеркнутыми красной полосой по центру – тонким современным намеком на классический дизайн клуба. Линия, которая стала символом стиля и точности, будто нарисованная на меловой доске или на шаблоне в мастерской.
Каждая деталь разработана так, чтобы сочетать элегантность и техническое совершенство. Впервые примененная технология Cross Dye создает тонкие контрасты и уникальные текстурные эффекты, подчеркивая премиальность каждого изделия», – говорится в сообщении «ПСЖ».
Фото: psg.fr
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «ПСЖ»
