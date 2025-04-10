🥇🥉 Вербина и Сидельникова выиграли золото на чемпионате Европы по борьбе, Соколова взяла бронзу
Россиянки Вербина и Сидельникова взяли золото на чемпионате Европы по борьбе.
Турнир проходит в Братиславе. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.
Анастасия Сидельникова стала победительницей в весовой категории до 59 кг. В финальной схватке она одолела Бедию Гун из Турции.
Екатерина Вербина стала чемпионкой в категории до 55 кг, победив в финале представительницу Франции Татьяну Дебьен.
Надежда Соколова завоевала бронзу в весе до 50 кг, одержав победу над Эммой Луттенауэр из Франции.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 13 апреля.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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