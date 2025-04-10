🥇🥉 Вербина и Сидельникова выиграли золото на чемпионате Европы по борьбе, Соколова взяла бронзу

Россиянки Вербина и Сидельникова взяли золото на чемпионате Европы по борьбе.

Турнир проходит в Братиславе. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.

Анастасия Сидельникова стала победительницей в весовой категории до 59 кг. В финальной схватке она одолела Бедию Гун из Турции.

Екатерина Вербина стала чемпионкой в категории до 55 кг, победив в финале представительницу Франции Татьяну Дебьен.

Надежда Соколова завоевала бронзу в весе до 50 кг, одержав победу над Эммой Луттенауэр из Франции.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 13 апреля.

«Вперемешку с матом назвал предателем». Босс нашей борьбы устроил скандал на награждении Евро