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🥇🥉 Вербина и Сидельникова выиграли золото на чемпионате Европы по борьбе, Соколова взяла бронзу

Россиянки Вербина и Сидельникова взяли золото на чемпионате Европы по борьбе.

Турнир проходит в Братиславе. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.

Анастасия Сидельникова стала победительницей в весовой категории до 59 кг. В финальной схватке она одолела Бедию Гун из Турции.

Екатерина Вербина стала чемпионкой в категории до 55 кг, победив в финале представительницу Франции Татьяну Дебьен.

Надежда Соколова завоевала бронзу в весе до 50 кг, одержав победу над Эммой Луттенауэр из Франции. 

Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 13 апреля.

«Вперемешку с матом назвал предателем». Босс нашей борьбы устроил скандал на награждении Евро

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Надежда Соколова
вольная борьба
чемпионат Европы
Анастасия Сидельникова
logoсборная России жен
Екатерина Вербина
результаты
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