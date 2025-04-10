Кожевникова про слова Путина о легионерах в «Зените» в 2017-м: «Президент все понимает, но руки до футбола не доходят, лимит необходим! Зачем нам столько иностранцев, своих не растим поэтому»

Мария Кожевникова напомнила о фразе Владимира Путина про легионеров в футболе.

Актриса, экс-депутат Госдумы РФ и дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова опубликовала в сторис инстаграма разговор на заседании Совета по физической культуре и спорту президента России Путина и президента «Зенита» Сергея Фурсенко в 2017 году.

Фурсенко заявил: «Футбол станет истинно русской игрой». Путин отреагировал: «Вот молодец, Сергей! Истинно русская игра – футбол. 8 иностранцев бегают на поле за «Зенит» в Лиге Европы . Во молодец! Интересно вы нам все рассказали».

«Президент все понимает, но руки до футбола не доходят… Лимит необходим!!!

Зачем нам столько иностранцев, своих не растим поэтому… Деньги за парочку вложите в детей, возьмите классных тренеров, платите им достойную зарплату, и через 10 лет у вас будет футбол в России!» – написала Кожевникова, комментируя видео.

Изображение: instagram.com/mkozhevnikova/