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Кожевникова про слова Путина о легионерах в «Зените» в 2017-м: «Президент все понимает, но руки до футбола не доходят, лимит необходим! Зачем нам столько иностранцев, своих не растим поэтому»

Мария Кожевникова напомнила о фразе Владимира Путина про легионеров в футболе.

Актриса, экс-депутат Госдумы РФ и дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова опубликовала в сторис инстаграма разговор на заседании Совета по физической культуре и спорту президента России Путина и президента «Зенита» Сергея Фурсенко в 2017 году.

Фурсенко заявил: «Футбол станет истинно русской игрой». Путин отреагировал: «Вот молодец, Сергей! Истинно русская игра – футбол. 8 иностранцев бегают на поле за «Зенит» в Лиге Европы. Во молодец! Интересно вы нам все рассказали».

«Президент все понимает, но руки до футбола не доходят… Лимит необходим!!!

Зачем нам столько иностранцев, своих не растим поэтому… Деньги за парочку вложите в детей, возьмите классных тренеров, платите им достойную зарплату, и через 10 лет у вас будет футбол в России!» – написала Кожевникова, комментируя видео.

Изображение: instagram.com/mkozhevnikova/

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Марии Кожевниковой
Мария Кожевникова
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