ЦСКА принимает «Оренбург». Приходите поддержать красно-синих на «ВЭБ Арене»!

В 17-м туре Мир РПЛ ЦСКА встретится с «Оренбургом».

Матч пройдет в субботу, 29 ноября, в 16:30 на стадионе «ВЭБ Арена».

По итогам 16 туров армейцы находятся на второй строчке турнирной таблицы, обладая 33-я очками. Оренбуржцы же расположились на 14-м месте, набрав 12 очков. ЦСКА нужна ваша поддержка в домашней игре против «Оренбурга»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .