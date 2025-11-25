ЦСКА принимает «Оренбург». Приходите поддержать красно-синих на «ВЭБ Арене»!
В 17-м туре Мир РПЛ ЦСКА встретится с «Оренбургом».
Матч пройдет в субботу, 29 ноября, в 16:30 на стадионе «ВЭБ Арена».
По итогам 16 туров армейцы находятся на второй строчке турнирной таблицы, обладая 33-я очками. Оренбуржцы же расположились на 14-м месте, набрав 12 очков. ЦСКА нужна ваша поддержка в домашней игре против «Оренбурга»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18321 голос
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости