Матч окончен
«МЮ» упустил победу над «Лионом», забив на 88-й минуте и пропустив на 90+5
«Ман Юнайтед» и «Лион» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в первом тайме после ошибки Андре Онана открыл Тьяго Альмада. Незадолго до перерыва Лени Йоро забил ответный гол.
На 88-й минуте Джошуа Зиркзе вывел «МЮ» вперед, однако на пятой добавленной минуте Райан Шерки вырвал ничью для «Лиона».
Лига Европы. 1/4 финала
10 апреля 19:00, Групама Стэдиум
Завершен
2 - 2
-xG-
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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