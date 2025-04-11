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НХЛ. «Вашингтон» примет «Каролину», «Айлендерс» сыграют с «Рейнджерс», «Флорида» против «Детройта», «Даллас» – «Виннипег»

«Вашингтон» примет «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Айлендерс» сыграют с «Рейнджерс», «Флорида» проведет матч с «Детройтом», «Виннипег» в гостях у «Далласа», «Вегас» – «Сиэтл».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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