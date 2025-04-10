«Челси» выиграл 9 матчей подряд в Лиге конференций с общим счетом 32:6
«Челси» выиграл 9 матчей подряд в Лиге конференций.
Команда тренера Энцо Марески разгромила «Легию» (3:0) в первом матче 1/4 финала.
В 11 матчах Лиги конференций «Челси» одержал 10 побед, единственное поражение – от «Серветта» (1:2) в августе в раунде плей-офф.
Общий счет 9 последних победных матчей – 32:6.
Ответная игра между «Челси» и «Легией» пройдет 17 апреля в Лондоне.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости