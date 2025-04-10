«Челси» выиграл 9 матчей подряд в Лиге конференций с общим счетом 32:6

«Челси» выиграл 9 матчей подряд в Лиге конференций.

Команда тренера Энцо Марески разгромила «Легию» (3:0) в первом матче 1/4 финала.

В 11 матчах Лиги конференций «Челси» одержал 10 побед, единственное поражение – от «Серветта» (1:2) в августе в раунде плей-офф.

Общий счет 9 последних победных матчей – 32:6.

Ответная игра между «Челси » и «Легией» пройдет 17 апреля в Лондоне.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.